У Москві знали точно, що вони будуть руйнувати Маріуполь вщент. Доказом цього є розроблений заздалегідь план відновлення міста.

Кремль ще до початку війни мав мету стерти Маріуполь з лиця землі, а також фізично знищити жителів міста.

Про це повідомили у міській раді Маріуполя.

У Москві знали точно, що вони будуть руйнувати Маріуполь вщент. Доказом цього є розроблений заздалегідь план відновлення міста.

"Нині Росія активно поширює інформацію про відновлення Маріуполя. Такий план вона мала до окупації міста. Вже 24 березня з’явилася інформація про відбудову, коли ще тривали активні бої. Такий технічний документ неможливо якісно підготувати у короткий термін, для цього потрібні місяці. Це свідчить, що його розробили ще до початку бойових дій. Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входили до планів московського режиму", - йдеться у повідомленні.

Це був геноцид, наголосили у міськраді.

"Маємо усі факти казати про те, що Росія заздалегідь планувала знищити наше місто. Усі здобутки українського Маріуполя. А тепер цинічно говорить про план відновлення, який був давно готовий. Це справжній спланований геноцид мирних жителів від головного у світі експортера тероризму. Міжнародна спільнота має дати свою оцінку цим діям", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Вас також можуть зацікавити новини: