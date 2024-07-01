Вимоги про сповіщення працівників закріплені постановою Кабміну №560 від 16 травня.

Відповідно до статті 42 закону про військовий обов’язок керівництво підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за порушення правил військового обліку громадянами України, зокрема за прибуття за викликом до ТЦК. Штраф для підприємств встановлено статтею 210-1 КУпАП. Може йтись про суму від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

В Судово-юридичній газеті пояснили, що відповідно до постанови Кабміну №560 від 16 травня керівники підприємств після отримання розпорядження голови районної, міської держадміністрації або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК мають:

видати наказ про оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета, перелік осіб, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК;

організувати через відповідальних осіб оповіщення у робочий час працівників підприємства шляхом вручення повісток під особистий підпис;

здійснити інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;

повідомити письмово у 3-денний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечити прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства до пунктів збору ТЦК або військових частин або звільнити їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК;

невідкладно інформувати відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток чи написали заяви про звільнення.

Також постанова визначає, що вручати повістки мають представники підприємств на території підприємств. Керівник наказом визначає уповноваженого на підприємстві за вручення повістки. Такій особі мають видати відповідне посвідчення. Однак зазначається, що Кабмін так і не опублікував постанову, яка визначає форму цього посвідчення, хоча прийняв відповідну постанову 18 червня.

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Також за місцем роботи резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені представниками ТЦК та групами оповіщення. Повістки для оповіщення доставляються керівнику підприємства разом із розпорядженням керівництва ТЦК.

Відповідно постанови КМУ від 30 грудня 2022 р. №1487 у разі отримання такого розпоряджень ТЦК керівники підприємств зобов’язані:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення, довести його до відома таких осіб під особистий підпис та надіслати до відповідного ТЦК копію відповідних наказів і підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк;

вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК;

письмово повідомити з наданням витягів з наказів відповідним ТЦК про осіб з числа призовників, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідного ТЦК.

Юристи підкреслюють, що відповідальність за статтею 210-1 КУпАП "прив’язана" до виконання вказаних вище обов’язків. За їх невиконання посадовців підприємств можуть оштрафувати. Крім того, за статтею 34 закону про військовий обов’язок персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачено, що облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників.

Правила мобілізації

Відомо, що 18 травня 2024 року в Україні набув чинності законопроєкт № 10449, згідно з яким усі чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані в ТЦК. УНІАН з'ясував, які штрафи за новим законом про мобілізацію будуть для тих, хто не послухався.

Раніше УНІАН писав, що ТЦК можуть отримати доступ до інформації про банківські рахунки українців. У зв'язку з тотальною цифровізацією військовозобов’язаних постає питання, чи збережеться в країні поняття таємниці та права на захист персональних даних.

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