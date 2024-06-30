У зв'язку з тотальною цифровізацією військовозобов’язаних постає питання, чи збережеться в країні поняття таємниці та права на захист персональних даних.

Банки в Україні гарантують таємницю інформації про банківський рахунок, операції і відомості про клієнта. Усі дані про перебіг руху грошей, зміну банківських рахунків або платіжних карток банки надають тільки самим клієнтам або їхнім представникам, а також за рішенням суду.

Однак, схоже на те, що працівникам ТЦК хочуть надати доступ секретного рівня. У підписаному президентом законі про реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів не прописано, що вони побачать стан грошових рахунків у банках, зазначила у діалозі з "Фокусом" адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Однак, за її словами, наразі відсутність ясність з приводу механізму входу до реєстру "Оберіг". Якщо це робити під електронним ключем, невідомо, чи відображатиметься кількість спроб входу і яку інформацію запитували.

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"Йдеться фактично про дозвіл копатися в гаманцях українців. Який стосунок наявність рахунку в банку має до призову до ЗСУ? Надання доступу до демографічного реєстру можна зрозуміти – дізнаються, де особа зареєстрована. Акти цивільного стану дадуть відомості про наявність дітей і дружини. Усе інше – під великим питанням", —– підсумувала адвокатка.

Також зазначається, що реєстр "Оберіг" створили з метою спростити процес мобілізації та нівелювати корупційні ризики при контакті з працівниками ТЦК. Військовий облік в електронному режимі дає змогу збирати інформацію про військовозобов'язаних: їхні контактні та персональні дані, сімейний статус і навіть фінансовий стан.

У зв'язку з "тотальною" цифровізацією військовозобов’язаних постає питання, чи збережеться в країні поняття таємниці та права на захист персональних даних. У країні, де мільйони людей добровільно встановили застосунок "Дія" і "Резерв+", немає навіть сенсу говорити про такі категорії, вважає експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

"Такі дії означають автоматичну відмову людини від права на особисті дані. Тепер держава може робити що завгодно з наданими відомостями. Можлива резистентність (опір суспільства) протестована – вона виявилася низькою. Українцям все одно на свої персональні дані. Якщо дані всіх громадян чоловічої статі без їхньої згоди потраплять до будь-якого реєстру, це можна розцінити як цілковиту неповагу до захисту персональних даних і порушення прав людини", – підкреслює експерт.

Водночас існують ризики зламу реєстру військовозобов'язаних. Система захисту реєстру "Оберіг" постійно вдосконалюється, але росіяни здатні її зламувати, попереджає фахівець.

Посилення правил мобілізації

Раніше УНІАН писав, що громадянам України можуть заблокувати банківські рахунки у разі порушення правил військового обліку. Блокування банківського рахунку може мати місце, але лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про мобілізацію.

Військовозобов'язані українці можуть отримати штраф, якщо порушать правил військового обліку. Українське законодавство передбачає стягнення суми в розмірі від 17000 до 25000 гривень.

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