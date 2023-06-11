Відомо про 10 поранених, серед яких рятувальники та поліцейські.

В Херсонській області вже шість загиблих внаслідок катастрофи після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Наразі підтопленниими залишаються 46 населених пунктів.

"На жаль, ми маємо 10 поранених, з них три працівника Нацполіції і два працівника ДСНС. А також шість загиблих внаслідок цієї катастрофи", - повідомив директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.

За його інформацією, за останню добу рівень води в області знизився майже на 60 см, а загалом з 8 червня - на 1,5 метри. Зараз є підтоплення 46 населених пунктів в області, це понад 3 800 домогосподарств. Наразі від ДСНС в області задіяно для рятувальних робіт 760 осіб та понад 170 різної техніки. Також працюють підрозділи Нацполіції та волонтери.

За словами Вітовецького, на сьогодні рятувальниками відпрацьовані всі заявки, яких було понад тисяча.

"В принципі, ті локації, які були ризикові, - туди потрапили або представники ДСНС, або інших служб, які задіяні в рятувальних операціях. Разом з тим, не можу сказати, що всі 100% (підтоплених) локацій обстежити. Однак з падінням рівня води буде доступ до всіх точок і будемо працювати там", - зауважив він.

Щодо ситуації на окупованому лівобережжі Вітовецький сказав, що через постійні обстріли з боку окупантів зараз немає можливості організувати там евакуацію людей.

"Я вже казав про поранених… Працювати далі, ближче до лівого берега – ми будемо вже на лінії прямого вогню окупантів" - пояснив він.

При цьому зазначив, що люди з окупованої території, попри ризики та обстріли, намагаються переправитись на правий підконтрольний Україні берег.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

Рятувальна опреація триває на Херсонщині та Миколаївщині, які підтоплені внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС у ніч 6 червня. Підтопленими У Херсонській області залишалися 32 населених пункти (3 821 будинки) на правому березі річки Дніпро та 14 населених пунктів (перебувають на тимчасово окупованій території).

У Миколаївській області станом на вчора підтоплено 31 населений пункт. Там внаслідок катастрофи загинула одна особа.

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