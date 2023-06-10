У МВС зазначили, що підтоплено 47 населених пунктів.

Безвісти зниклими в результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються 27 осіб. У Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 – на підконтрольній Україні території та 14 – на тимчасово окупованій.

"Евакуйовано 2620 осіб, з яких 160 дітей. Загинули 4 людини. Травмовані внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула", - йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

При цьому зазначено, що у Дніпропетровській області відсутнє водопостачання понад 89 тисяч абонентів у 26 населених пунктах. На місцях організовано підвезення питної та технічної води.

"Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя та безпеки людей. Станом на 12:55 безвісти зниклими вважаються 27 осіб", - підсумували в МВС.

Підрив Каховської ГЕС-останні новини

6 червня вночі окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, в результаті чого затоплені десятки населених пунктів. На окупованому лівому березі Херсонської області росіяни не дають людям евакуюватися, є повідомлення про загиблих. Українська влада відразу ж оголосили евакуацію із затоплених територій.

9 червня в МВС повідомили, що в результаті повені загинули п'ятеро людей, а ще 13 вважалися безвісти зниклими.

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