Гоша Млодзяновський та його дівчина стали кур'єрами з доставлення обідів.

У Вінниці чоловік з інвалідністю нарешті знайшов роботу після того, як отримав сотні відмов.

Про це повідомляє ТСН.

35-річний Гоша Млодзяновський страждає від складної форми ДЦП - пересуватися він може лише у електровізку. Та попри це кілька років тому він став відомим на всю країну, коли підкорив Говерлу - на найвищу гору України його виніс на своїх плечах друг Євген.

Гоша має диплом психолога й вміє проектувати меблі. Але він та його дівчина Інна Рябко, яка теж має ДЦП, роками отримували одні відмови у наймі на роботу. За його словами, загалом він надіслав понад 200 резюме.

Але власниця соціального кафе Олена Павлова сама запросила Гошу та Інну на роботу, коли почула про них. Тим паче, що в її закладі люди з інвалідністю вже працюють кухарями.

Але вона шукала кур’єра на доставку страв й знайшла одразу двох - на візку Гоша може заїхати на перший поверх, а далі страви несе Інна.

Скоро пара почне доправляти й ексклюзивні солодощі - кекси, торти, бісквіти й пиріжки. Випікатиме їх Інна - дівчина вже давно мріяла про кар’єру кондитера.

Читайте також"Не така як інші вона": чому варто відвідати виставку про жінок з інвалідністю"Вона буде вчитись робити пироги. Ми зробимо все, щоб в неї були умови, де вона зможе реалізувати себе як кондитер. Я їла її солодощі, це супер мега смачно і це без високих технологій", - каже Олена Павлова.

Та пара зізнається, що вони мріяли про роботу більш для самореалізації й тепер обіцяють збираються нестимуть людям, крім гарячих обідів, ще й свій гарний настрій.

Автор: Станіслав Кожемякін