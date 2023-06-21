Віктор Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а його творчість не заборонена в Україні.

З червня минулого року використання музичного продукту держави-агресора обмежено в Україні. Однак творчість радянського рок-музиканта Віктора Цоя, через пісні якого напередодні вибухнув скандал у Львові, не підлягає забороні, пояснили в Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв).

"На виконання ч. 1 ст. 126 пункту 29 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про медіа" Міністерство культури та інформаційної політики України на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Віктор Цой не включений до зазначеного переліку", – йдеться у відповіді Держмистецтв на запит "Українські Новини".

Відповідно, заборони на виконання пісень радянського митця також немає.

"Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином Російської Федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території України", – зазначає агентство.

Скандал через пісні Цоя у Львові - що треба знати

3 червня у Львові розгорівся конфлікт між народним депутатом від партії "Голос" Наталією Піпою і хлопцем-підлітком, який в центрі міста співав під гітару пісні Віктора Цоя.

Нардепка зробила хлопцеві зауваження. Вона наголошувала на забороні публічного виконання і відтворення російської музики у ЗМІ та громадських місцях, хоча заборона стосується творів, авторами яких були громадяни держави-агресора, а Віктор Цой помер за рік до розпаду СРСР і громадянином РФ не був.

Хлопець на зауваження відреагував емоційно – накинувся на політикиню з нецензурною лайкою. Депутатка натомість звернулася до поліції.

8 червня в ГУНП Львівській області повідомили, що на хлопця склали адміністративний протокол – через дрібне хуліганства.

Хлопець, який виявився неповнолітнім, потрапив до притулку, звідки зміг вибратись за кілька днів – коли електронною поштою прийшли необхідні документи.

Згодом хлопець записав відео, у якому перепросив депутатку за ненормативну лексику

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