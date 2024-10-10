Було домовлено опрацювати план разом з союзниками.

Президент України Володимир Зеленський представив прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру деталі плану перемоги. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками зустрічі з британським прем'єром у Лондоні.

"Ми домовилися опрацювати його разом із союзниками", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, план перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб.

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"Дякую Великій Британії за постійну оборонну підтримку нашої держави, зокрема, далекобійною зброєю", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський наголошує, що для України важливо, аби міжнародні партнери погодилися посилити її геополітично і військово відповідно до представленого плану перемоги, і не важливо, що про це думає ватажок Кремля Володимир Путін.

Президент України сподівається, що США почують позицію України разом з іншими партнерами. З цією метою Зеленський сьогодні проводить зустрічі з лідерами Британії, Франції, Італії і Німеччини. Від цих країн залежить військова складова посилення України.

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