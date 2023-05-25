Пляжі мають бути обладнанні спостережними пунктами – вежами на березі, на закінченні траверсів.

В Одесі розповіли, за якими умовами відкриватимуть пляжі. Як заявив в медіа-центрі Україна-Одеса очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук, під час відкриття відповідних пляжів в Одесі головне, що необхідно забезпечити – безпека.

Він нагадав, що 24 травня ухвалено спільний наказ військової адміністрації та військового командування, який визначає умови, при виконанні яких доступ до певних ділянок може бути відкритий.

"Умови наступні. Між траверсами (пірсами) повинне бути натягнене загородження з буями, яке може буде побачити на відстані не менш 50 м. Друга складова – це сітка, яка повинна бути натягнута на пірси, на закінченні траверсів. Її висота повинна виступати над поверхнею води не менше ніж на 30 см, а її підводна частина має бути не менше двох метрів. Це унеможливлює потрапляння мін в зону можливого ураження", – сказав Крук.

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Він також додав, пляжі мають бути обладнанні спостережними пунктами – вежами на березі, на закінченні траверсів, а у рятувальників мають бути біноклі, рації та засоби рятування.

Окрім того, орендатори повинні передбачити оповіщення відпочивальників, наявність укриття на пляжах, розміщення схем зі шляхами евакуації громадян тощо. Доступ до пляжів буде можливий виключно в світлу пору доби - з 8:00 до 20:00.

Крім того, водолази повинні регулярно обстежувати підводну частину пляжів задля своєчасного виявлення небезпечних предметів.

Крук додав, що до 5 червня комісія міськради повинна надати пропозиції до ОВА по пляжах, які можна відкрити, але остаточне рішення прийматимуть ОВА та військове командування.

Також Крук запевнив: якщо хтось із підприємців не встигне до 5 червня забезпечити названі умови, вони це зможуть зробити пізніше.

В той же час очільник РВА зазначив, що люди, які без дозволу відвідують пляжі, порушують правила, які встановлені військовими, але не зміг пояснити, на якій підставі певні комерсанти вже давно почали відкривати прибережні розважальні клуби та перекривають пляжі дерев’яним настилом. Він підкреслив, що РВА таких дозволів не надавала та запропонував звернутися до поліції.

Відкриття пляжів в Одесі

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що на частині узбережжя Одеси дозволять купатися при виконанні орендаторами певних вимог. Доступ може бути відкритий саме в обласному центрі, в межах берегової лінії - від пляжу "Ланжерон" (центр міста) до 16 станції Великого Фонтану (Київський район міста).

В той же час, багато людей без спеціального дозволу вже відвідують пляжі і навіть купаються, а комерсанти почали накривати пісок дерев’яним настилом під кафе та шезлонги.