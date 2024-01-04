Градація податків за доходами буде вводитися тільки після широкого обговорення нової системи з бізнесом, підкреслили у Мінфіні.

Розроблена Міністерством фінансів Національна стратегія доходів до 2030 року передбачає, зокрема, введення прогресивної шкали податків, проте це відбудеться не одномоментно і тільки після широких дискусій.

Про це розповіли представники Мінфіну під час заходу Центру економічної стратегії "Національна стратегія доходів: майбутнє спрощенки, реформа податкової, наповнення бюджету".

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що і з боку міжнародних партнерів, і з боку суспільства зараз все більше стоїть питання щодо справедливості оподаткування доходів. За його словами, справедливість передбачає певну градацію за доходами.

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"Я не готовий зараз сказати, яка це буде шкала, я думаю, це питання навіть в теорії ще має пройти досить багато етапів обговорення. Але те, що питання суспільної справедливості стоїть досить гостро, це факт, і я думаю, що в тій чи іншій мірі прогресивна система оподаткування буде запроваджена в Україні", – сказав міністр.

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей зазначила, що в основі нової шкали оподаткування лежить європейський принцип "Багаті платять більше".

"Так, ми зараз не готові до переходу на таку диференційовану шкалу до тих пір, поки не зможемо ефективно адмініструвати доходи, щоб у нас одночасно при введенні такої шкали всі не стали бідними. Яка вона буде – це також буде предметом дискусій, сьогодні про це говорити зарано. Але такий напрямок ми декларуємо", – зазначила вона.

За словами Воробей, у Мінфіні взяли за основу польську систему оподаткування малого та середнього бізнесу. Саме в Польщі існує диференційована система, і там досить багато ставок – від 2% до 20%, при цьому ставки час від часу змінюються, залежно від процесів в економіці.

"Найвищі ставки – на види діяльності, в яких найменша затратна частина, це надання послуг, ті види діяльності – так щоб толерантніше сказати, –використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або відносинами з ФОПами. І для того, щоб вирівняти конкурентне середовище, щоб однаково вигідно було вигідно працювати з найманими працівниками і у власному бізнесу, саме такі диференційовані ставки вводяться", - сказала заступниця міністра.

Воробей зазначила, що питання кількості таких ставок є предметом дискусії, і їхній перелік буде обговорюватися з бізнесом.

"Я впевнена, що це буде публічний процес, і в основу його будуть лягати пропозиції, які ми вже маємо сьогодні, щодо введення диференційованих ставок на спрощеній системі і плюс європейський досвід, зокрема, польський", - резюмувала Воробей.

Національна стратегія доходів

Наприкінці грудня уряд ухвалив Національну стратегію доходів, яка передбачає суттєві зміни в системі оподаткування для підприємців. Документ має на меті реформувати спрощену систему оподаткування (ССО), зокрема, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму.

Широкого розголосу набуло припущення, що урядовці хочуть обкладати податком на доходи фізичних осіб будь-які перекази з картки на картку.

Пізніше у Мінфіні спростували це, заявивши, що в Національній стратегії доходів до 2030 року не передбачене запровадження оподаткування будь-яких надходжень на банківські картки фізичних осіб.

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