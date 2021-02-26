Секретар РНБО заявив, що заборони мають бути виписані у розробленому урядом відповідному законопроекті.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, кому мають заборонити подвійне громадянство в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу після засідання РНБО він заявив, що уряд упродовж двох місяців має запропонувати Верховній Раді відповідний законопроект.

За його словами, законопроект передбачатиме наступне: «Якщо людина має бажання бути народним депутатом, якщо людина має бажання бути міністром, якщо людина має бажання працювати в органах місцевого самоврядування, бути депутатом міських, сільських або інших рад, то маємо з вами знати, що це громадянин України. Якщо в нього є інше громадянство, то він має про це повідомити і перед прийняттям рішення він має відмовитися від другого громадянства – він має бути тільки громадянином України».

Данілов нагадав, що відповідно до нинішнього законодавства, «ми зобов’язані мати тільки українське громадянство».

Він наголосив, що законопроектом мають бути передбачені необхідні «інструменти для контролю за цими речами», що повинна бути можливість отримувати інформацію щодо іншого громадянства.

«Те, що стосується ситуації, пов'язаною з тими панами, які сьогодні мають депутатські мандати, які сьогодні обіймають інші виборчі або інші посади, в апараті РНБО ми заздалегідь напрацьовували це питання. Тому, в кого таке громадянство є, то я б всім радив найближчим часом позбавитися іншого громадянства для того, щоб не наражати себе на неприємності», - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив на необхідності мати в державі відповідний орган, який «всі ці ситуації повинен моніторити і контролювати».

«Ми запровадимо багаторівневу систему верифікації з цього питання», - додав Данілов.

Рішення РНБО про подвійне громадянство

26 лютого на засіданні РНБО розглядалося питання подвійного громадянства.

За словами Данілова, Кабінету міністрів України доручено розробити відповідний законопроект упродовж найближчих двох місяців.

При цьому секретар РНБО наголосив, що посадовці, народні депутати, ті особи, які працюють в органах влади, не повинні мати подвійного громадянства.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк