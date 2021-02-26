За словами секретаря РНБО, такий законопроект має бути розроблений упродовж найближчих двох місяців.

Кабінету міністрів України міну доручено розробити законопроект про подвійне громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Він наголосив, що такий законопроект має бути розроблений протягом найближчих двох місяців.

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За словами Данілова, сьогодні на засіданні РНБО розглядалося питання подвійного громадянства.

"Воно є для нашої держави вкрай важливим. Ви знаєте, що ми рухаємося до цивілізованих країн, які дозволяють подвійне громадянство. Але для нашої країни є певні виклики, пов'язані з тим, що свого часу, на превеликий жаль, Російська Федерація використала цей інструмент - коли у нас керівник СБУ, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, керівник Генерального штабу були громадянами Російської Федерації. Ми не можемо цього допустити в майбутньому", - підкреслив він.

Данілов зазначив, що такі ж виклики є і по інших країнах. Тому, сказав він, сьогодні РНБО ухвалила рішення, що протягом двох місяців уряд має запропонувати законопроект, який "дозволить нам чітко розуміти тих осіб, які мають подвійне громадянство".

Він зауважив, що ті люди, які сьогодні примусово отримують громадянство на окупованих територіях, – Криму та частини Донбасу, вони, "умовно кажучи, отримують ті аутсвайси, які дають їм можливість в якийсь спосіб жити на тій території".

Секретар РНБО вважає, що коли ці території будуть звільнені, то люди відмовляться "від папірців, які їм сьогодні там надають".

Відповідаючи на запитання журналістів, що має передбачати такий законопроект, Данілов пояснив, що посадовці, народні депутати, ті особи, які працюють в органах влади, не повинні мати подвійного громадянства.

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Автор: Надя Пришляк