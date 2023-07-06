З'ясувалося, що деякі конкурсанти ходили на курси протидії поліграфу.

На посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) претендували 43 кандидати, майже половина з яких має проблеми із наркотиками.

Про це заявила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в САП Катерина Коваль.

За її даними, 17 із 43 претендентів на посади в САП вживали чи вживають наркотики. Деякі претенденти ходили на курси протидії поліграфу.

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"Відповідно до висновків поліграфологів, які проводили психофізіологічне дослідження кандидатів на конкурсі САП, 17 із 43 учасників вживали або вживають наркотичні засоби . В матеріалах Комісії зберігаються висновки, поліграми та відеозаписи досліджень. Складний був вибір. Кандидати організованими групами ходили на курси протидії поліграфу", - написала вона.

Втім, не зазначається, у конкурсі на які саме посади в САП поліграф виявив такі результати.

Конкурс на посаду в САП

Претендентів на посаду в САП чекають кілька етапів перевірок. Зокрема, їх тестують на знання законодавства, перевіряють загальні здібності, тестують на поліграфі та проводять співбесіду.

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