Конкурсна комісія затвердила Клименка переможцем ще півтора року тому.

Конкурсна комісія визначилась з новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним стане Олександр Клименко.

Про це повідомляє Суспільне та пише у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Конкурсна комісія затвердила Клименка переможцем ще півтора року тому.

Клименко – детектив Національного антикорупційного бюро. За час роботи в НАБУ Клименко розслідував кримінальні провадження щодо екс-нардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Він очолював групу прокурорів у справі екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Клименка має затвердити генпрокурор після того, як голова комісії подасть його кандидатуру на затвердження, коли перевірить, чи має переможець має допуск до держтаємниці та відповідає закону про очищення влади.

У нещодавньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до раніше проведеного конкурсу і доручив Кабінету міністрів розпочати конкурс з відбору директора Національного антикорупційного бюро України.

Того ж дня Зеленський усунув від посади генпрокурора Ірину Венедіктову та від виконання обов'язків голови СБУ Івана Баканова.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Україні після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС треба звершити відбір та призначити керівника САП та нового директора НАБУ.

21 грудня 2021 року комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів на зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.

24 грудня комісія з обрання керівництва САП не змогла затвердити результати конкурсу.

Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ завершились 16 квітня 2022 року.

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