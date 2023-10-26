Працівники з Азії чи Латинської Америки, яких активніше почали працевлаштовувати у Польщі, поки не можуть заповнити вільні робочі місця.

Польща відчуває значний дефіцит кадрів. Найчастіше роботодавці стикаються з проблемами пошуку працівників на просту фізичну роботу – інформує Міграційна платформа EWL.

Серед причин недобору кадрів експерти називають заборону виїзду українських чоловіків закордон та спрощений доступ громадян України до ринків праці інших країн ЄС, чим українці користуються, виїжджаючи до Німеччини, Нідерландів, тощо. Від серпня 2022 року із Польщі виїхало 350 тис. осіб. Працівники з Азії чи Латинської Америки, яких активніше почали працевлаштовувати у Польщі, поки не можуть заповнити вільні робочі місця.

Найбільше пропозицій роботи у Польщі є у сфері логістики: у зв’язку з наближенням різдвяних свят багато вакансій з пакування та сортування товарів. Також роботодавці пропонують просту фізичну роботу на підприємствах електроніки, харчової і переробної промисловості. Мінімальна ставка – 21-23 злотих брутто за годину (182-200 грн). В місяць можна заробити – 4-4,5 тис злотих на руки (34,8-39 тис грн).

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За даними Польської агенції розвитку підприємництва (PARP), з жовтня до кінця грудня 2023 року 33% компаній планують збільшити зайнятість, 47% не очікують змін у складі своїх команд, 16% прогнозують скорочення робочих місць. Дані Центрального статистичного управління (GUS) свідчать, що рівень безробіття у Польщі у серпні 2023 року становив 5%. Порівняно з липнем 2023 року він не змінився. Це один з найнижчих показників у Європі.

Згідно інформації Центрального статистичного управління Польщі, середньомісячна зарплата (брутто) у серпні 2023 року у становила 7368,97 злотих (близько 64 тис грн). Окрім того, з нового року у Польщі планують підвищення мінімальної оплати праці.

За умовами трудового договору, вона складе: з 1 січня 2024 року – 4 242 злотих (36,9 тис грн брутто), з 1 липня 2024 року – 4 300 злотих (37,4 тис грн брутто).

Для людей, які працюють із погодинною оплатою праці, мінімальна ставка складатиме: з початку наступного року 27,7 злотих (240 грн) брутто, з 1 липня 2024 року – 28,1 злотих (244 грн) брутто.

Брак українських біженців в Польщі

До Німеччини з Польщі переїжджають молоді освічені українці працездатного віку, які мають високий професійний потенціал. Про це йдеться у дослідженні "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

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