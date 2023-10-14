Дослідження показує, що більше половини біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини (53%) - люди віком до 35 років.

До Німеччини з Польщі переїжджають молоді освічені українці працездатного віку, які мають високий професійний потенціал. Про це йдеться у дослідженні "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

Дослідження показує, що більше половини біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини (53%) - люди віком до 35 років. Майже кожен третій респондент (31%) - у віці 36–45 років. Середній вік українських біженців, що виїхали з Німеччини до Польщі, складає 35 років. Лише 2% опитаних - непрацездатного віку.

"Це свідчить про те, що до Німеччини виїжджає переважно молодь. Вона більш мобільна та готова працевлаштовуватися", - коментує Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.

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Також з дослідження відомо, що відсоток громадян України з повною або неповною вищою освітою, які переїхали з Польщі до Німеччини становить аж 73%. Його автори зазначають, що попередні дослідження показали, що частка українських біженців, які перебувають у Польщі з вищою та незакінченою вищою освітою, була подібною - 69%.

Майже кожен другий біженець з України, який переїхав з Польщі до Німеччини (47%), заявляє, що володіє англійською як мінімум на комунікативному рівні. При цьому кожен четвертий респондент (24%) декларує знання німецької мови, трохи менше польської - 22%. Знання німецької мови серед біженців з України є однією з причин міграції до Німеччини.

Аж 36% опитаних приїхали до Німеччини з однією дитиною, а кожен десятий - з двома дітьми. У попередніх дослідженнях експерти EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету з’ясували, що майже 66% українських біженців прибули до Польщі з дітьми.

Українські біженці за кордоном

Як повідомляли раніше, дослідження EWL "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців" показало, що наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.

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