З 2008 року по 2010-й він був уповноваженим президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

Помер український фізик, дипломат та політик Богдан Соколовський. Йому було 67 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила медіа-експерт Лариса Мудрак.

«Ми багато та часто говорили про стійкість, відданість, служіння. Історію країни, спадкові травми, ідентифікацію нації. Він тонко та глибоко відчував особливі нюанси ролі й можливості України на світовій карті. Знав те, про що зараз вже не встигають говорити у політичних війнах та дипломатичних діалогах. Знав глибоку сутність», – зазначила вона.

Богдан Соколовський: що про нього відомо

Богдан Соколовський закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

Читайте такожПомер відомий український письменник ГерасимчукБув кандидатом фізико-математичних наук та понад 20 років працював у галузі експериментальної фізики спецматеріалів й спецтехнологій.

З 1993 року працював на дипломатичній роботі в МЗС України (працював у ФРН, США, Австрії, був начальником Управління економічного і науково-технічного співробітництва МЗС).

2008-2010 – уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

У 1989-1999 роках, з 2011 – член Народного Руху України.

У нього залишилися дружина та двоє дітей.

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Автор: Катерина Шварц