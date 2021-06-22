Тарас Силенко помер у віці 48 років.

У Києві 22 червня у віці 48 років помер відомий український кобзар, заслужений артист України Тарас Силенко.

Про це у Facebook повідомив його син Святослав Силенко.

"Тато відійшов до кращих світів", - написав він.

Тарас Силенко належав до "нетипових митців", розповідає журналіст Олесь Доній.

"Він не чекав запрошення на мистецькі чи громадські акції, він сам телефонував і казав: "А я хотів би у Вас заграти". Тарас брав участь у кількох наших мистецьких акціях "Останньої Барикади", і бозна у скількоох спільних громадських. Кобзарював. Тобто, не просто виступав з кобзою, а намагався відповідати званню "кобзар" по життю: виглядом, поведінкою, пересуванням, світосприйняттям. І, звісно, співав... Співав натхненно, і подовгу", - пише він у Facebook.

Аналогічно про померлого кобзаря відгукується український етнолог Ігор Пошивайло. На своїй сторінці у Facebook він розповів, що Тарас Силенко любив мандрувати, завжди радо відгукувався на запрошення виступати. "Пам'ятаю його виступи ще зовсім юним, а вже особливим, цілеспрямованим, харизматичним, непохитним, полум'яним... До нестями залюбленим у рідну історію, культуру, віру. Не пропускав жодні народні танці в Музеї Івана Гончара", - пише науковець.

Тарас Силенко народився 29 грудня 1972 року в Києві. У 2008 році став Заслуженим артистом України. Відомий не лише талановитими виступами, а й ролями кобзаря у кількох фільмах.

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Автор: Юрій Годован