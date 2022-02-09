В Одесі помер відомий український кінематографіст Геннадій Тарасуль.
Про це заявили в Одеському відділенні Національної спілки кінематографістів України.
Зазначається, що Тарасуль помер 8 лютого на 88-му році життя.
"Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної вищої іменної нагороди - "Легенда Одеської кіностудії", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ Луцьку помер відомий скульптор та автор місцевого "Будинку з химерами" (відео)У соціальних мережах висловлюють співчуття у зв'язку з кончиною Тарасуля.
Сценарист, режисер, актор, літератор Геннадій Тарасуль народився 20 січня 1935 року. Закінчив Одеський політехнічний інститут.
Дебютом Тарасуля в якості другого режисера стала робота з Кірою Муратовою над фільмом "Короткі зустрічі". Також був другим режисером у фільмах: "Випадок зі слідчої практики", "Довгі дроти", "Фантазії Веснухіна", "Тепло рідного дому", "Дій за обставинами!.." і т. д.
Написав сценарії до ряду кінокартин, серед яких "Відповідна міра", "Довга пам'ять", "Мить любові".
Зіграв ряд епізодів в картинах Муратової: "Настроювач", "Мелодія для Катеринки".
Автор роману "Ризик", повістей "Стоянка не передбачена", "Крізь осінні Хмари", "Мить життя", п'єси "Аварія".