Режисер помер на 88-му році життя.

В Одесі помер відомий український кінематографіст Геннадій Тарасуль.

Про це заявили в Одеському відділенні Національної спілки кінематографістів України.

Зазначається, що Тарасуль помер 8 лютого на 88-му році життя.

"Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної вищої іменної нагороди - "Легенда Одеської кіностудії", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Луцьку помер відомий скульптор та автор місцевого "Будинку з химерами" (відео)У соціальних мережах висловлюють співчуття у зв'язку з кончиною Тарасуля.

Сценарист, режисер, актор, літератор Геннадій Тарасуль народився 20 січня 1935 року. Закінчив Одеський політехнічний інститут.

Дебютом Тарасуля в якості другого режисера стала робота з Кірою Муратовою над фільмом "Короткі зустрічі". Також був другим режисером у фільмах: "Випадок зі слідчої практики", "Довгі дроти", "Фантазії Веснухіна", "Тепло рідного дому", "Дій за обставинами!.." і т. д.

Написав сценарії до ряду кінокартин, серед яких "Відповідна міра", "Довга пам'ять", "Мить любові".

Зіграв ряд епізодів в картинах Муратової: "Настроювач", "Мелодія для Катеринки".

Автор роману "Ризик", повістей "Стоянка не передбачена", "Крізь осінні Хмари", "Мить життя", п'єси "Аварія".

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