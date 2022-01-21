Волонтер підтримував українських військових і допомагав збирати для них кошти.

Помер 31-річний волонтер Антон Дубішин, якого називали "українським Ніком Вуйчичем" і "людиною без тіла".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Ірина Самойленко.

"Наш Антошка, наш давній і дорогий друг... Сьогодні він пішов від нас... Перестало битися серце великої людини. Співчуваємо рідним і друзям. Він завжди буде з нами!" - написала вона.

Причини смерті поки не називаються. Про дату і час прощання обіцяють повідомити пізніше.

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Чим відомий волонтер Антон Дубішин

У Антона Дубішина була важка форма інвалідності через діагноз спинна м'язова атрофія Вердніга-Гофмана. Чоловік міг рухати лише одним пальцем лівої руки і головою.

Незважаючи на важку хворобу, Дубішин активно займався волонтерською та громадською діяльністю. Він збирав допомогу для дитбудинків та інтернатів, підтримував українських військових на Донбасі.

Антона порівнювали з відомим австралійським мотиваційним оратором Ніком Вуйчичем, який народився без рук і ніг.

Нагадаємо, 8 грудня 2021 року помер легендарний волонтер Сергій Максимець, якого бійці в зоні ООС прозвали "дядько Сергій". Сергію Максимцю було 69 років.

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