Волонтер допомагав українським військовим з початку російсько-української війни.

У середу, 8 грудня, помер легендарний волонтер Сергій Максимець, якого бійці в зоні ООС прозвали "Дядя Серьожа". Сергію Максимцю було 69 років.

Про це повідомляє 24 Канал.

Відомо, що волонтер допомагав українським військовим з початку російсько-української війни. У 2014 році Максимець був змушений тікати з рідного Донецька, бо він потрапив до розстрільних списків окупантів, і вони збирались його арештувати.

Він возив на фронт передачі бійцям, вивозив із зони АТО поранених військових та допомагав евакуюватися цивільним.

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Волонтер Наталія Воронкова розповіла, що Сергій Максимець був одним з найдавніших її водіїв у поїздках до зони ООС та завдячує йому життям.

"Коли був Іловайськ, він їздив на той бік, вдаючи, що їде забирати речі з дому. А сам під цими речами вивозив наших військових, яких знаходив пораненими у соняшниках, або яких йому передавали місцеві жителі", - розповіла вона.

За час свого волонтерства Максимець зазнав серйозних контузій і частково втратив слух. Останніми роками він скаржився на проблеми із серцем: він переніс інфаркт, після чого знадобилися дві складні операції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно 12 волонтерів отримали державні нагороди з рук президента Володимира Зеленського.

Автор: Олег Давигора