Частіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки.

Понад 40% населення України цьогоріч часто відчували стрес.

Про це свідчать результати підсумкового річного онлайн-опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 4 по 7 грудня.

Так, 40% опитаних в цьому році часто відчували стрес, ще 29% – іноді були в стресі, 22% – рідко або дуже рідко й всього 7% – ніколи.

Частіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки.

"Цікаво, що у 2021 році українці відчували любов до інших помітно частіше, ніж любов до себе. Відносно часто також відчували радість, сум та гнів. Ще рідше – здивування, а найрідше – страх", - розповіли соціологи.

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Зазначається, що чим частіше люди відчували емоції радості й любові, тим більш успішним вони оцінюють свій рік, задоволені своїм життя й менше переживали стресу.

Результати дослідження свідчать про більшу емоційність опитаних жінок, а також молоді.

Водночас, за даними опитування, емоції радості та любові до себе найбільше корелюються із задоволенням від життя загалом, а страх, сум і гнів корелюються зі стресами та низькими оцінками успішності року.

***Опитування проводилося методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1,6 тис. українців в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,4%.

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