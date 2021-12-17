Доктор медицини Кортні Д'Анджело радить їсти на сніданок продукти, які містять білок і клітковину.

Для зміцнення імунітету людина повинна враховувати кілька факторів - достятнбо спати, не піддаватися стресу, підтримувати рівень фізичної активності, збалансовано харчуватися.

Для збалансованого харчування зарубіжний дієтолог, доктор Кортні Д'Анджело радить правильно снідати, пише medikforum. Лікар зазначає, що багато людей вживають з першим прийомом їжі продукти, які насправді є "найгіршим варіантом сніданку" по відношенню до імунітету. Такою їжею експерт вважає вироби з білого рафінованого борошна - печиво, бісквіти, млинці, булки, вафлі.

"Щоб починати день з користю для імунітету, слід уникати страв, що містять доданий цукор, збіднених білком і клітковиною. Така їжа - найгірший варіант сніданку для організму", - розповіла дієтолог.

За її словами, вироби з білого борошна практично позбавлені білка і клітковини. До того ж часто вживаються в супроводі солодких додаткових інгредієнтів – згущеного молока, вершків, джему або варення. В результаті організм перевантажується доданим цукром і жиром, його підшлункова залоза і печінка працюють на знос – все це пригнічує імунну систему.

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"Продукти з високим вмістом цукру і рафінованих вуглеводів піднімають рівень глюкози в крові, що може посилювати запалення і вести до ослаблення імунної системи через те, що організм перевтомлюється і не отримує поживних речовин, необхідних для функціонування", - пояснила Д'Анджело.

Лікар підкреслила, що на сніданок потрібно їсти достатньо білка, клітковини. Щоб не відмовлятися від борошняного на сніданок, медик рекомендує використовувати при приготуванні протеїновий порошок, готову клітковину, а також вживати разом з яєчним білком, овочами, ягодами, несолодкими фруктами. Але навіть таким чином не слід снідати регулярно або часто – потрібно надавати перевагу більш здоровим варіантам.

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Автор: Віолетта Орлова