Найменше політичне майбутнє Криму у складі України бачать люди віком за 60 років та мешканці Східної України.

Абсолютна більшість українців - 61% - вважає, що Крим має входити до складу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюднених під час прес-конференції результатах Всеукраїнського опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

"Абсолютна більшість українців (61%) вважає, що Крим повинен у майбутньому входити до складу України", - йдеться у результатах дослідження.

Зазначається, що цієї думки дотримується більшість громадян, незалежно від статі, віку та макрорегіону проживання.

Читайте такожСБУ напередодні Дня Незалежності дала кілька порад українцямПри цьому найменше політичне майбутнє Криму у складі України бачать люди віком за 60 років (54%) та мешканці Східної України (47%).

Найбільше ж у повернення Криму до складу України вірять молодь віком 18-29 років (67%) та мешканці Західної України (73%).

Водночас лише 6% громадян України вважають, що Крим повинен входити до складу Російської Федерації, що на 4% менше, ніж тих, хто вважає, що Крим повинен бути незалежним державним утворенням (10%).

*** Всеукраїнське опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 липня по 4 серпня. Було опитано 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей.

Опитування проводилося методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів та є репрезентативним за основними соціально-демографічними показниками. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Таня Поляковська