Кримчанам не подобається улюблена фраза російських пропагандистів про "Крим-наш".

Мешканці окупованого Росією Криму роздратовані приїжджими відпочивальниками.

Про це йдеться у відгуках росіянина в особистому блозі на "Яндекс.Дзен".

Найперше, кримчанам не подобається улюблена фраза російських пропагандистів про "Крим-наш".

"Взагалі-то, Крим – наш, кажуть вони, а всі інші в Криму – це гості. Через те, що не всі відпочивальники це розуміють, деякі з них поводяться як у себе вдома, а це дуже дратує", – переказує слова місцевих росіянин.

Читайте також"Голяка проводив обряди з трусами": в Одесі затримано чоловіка, який "запалював" біля пам'ятника (відео)Через наплив росіян на окупованому півострові зросли ціни на харчі й перевезення також і для тамтешніх мешканців. Влада окупантів, підконтрольних Кремлю, ніяк ціни не регулює, щоби кримчани, не зайняті в туристичній сфері, не переплачували зайве.

Крім того, кримчанам не подобається жлобство приїжджих.

"Мовляв, коли російський турист відпочиває у якійсь Туреччині чи Єгипті, то чайові залишає", – пише росіянин. А в Криму, скаржаться мешканці півострова, чомусь жаліє їх залишати.

Росіян також не люблять за сміття на пляжах. При цьому самих туристів бруд не бентежить.

Раніше в мережі опублікували відео перепалки кримчанина з приїжджим росіянином.

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Автор: Іван Бойко