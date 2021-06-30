Чверть населення виступає проти вступу України до ЄС.

Понад 60% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного у квітні Центром Разумкова.

Так, 72,5% опитаних відповіли, що взяли б участь у голосуванні, якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до Євросоюзу. Ще 18% відповіли негативно, а 9,5% - не змогли відповісти.

При цьому 61,9% респондентів проголосували б за вступ України до ЄС; 25,7% - висловилися б проти та 12,4% - не змогли відповісти.

Читайте такожОпитування показало, скільки українців підтримують вступ України до НАТОСоціологи зазначили, що частка прихильників вступу держави до ЄС значно переважає частку супротивників в усіх вікових категоріях, незалежно від статі респондентів. Баланс між «за» і «проти» суттєво змінюється, залежно від регіону проживання, але залишається на користь прихильників євроінтеграції.

Найбільше вступ в ЄС підтримують на заході України - 83,1% опитаних. Найменше на сході - 43,6%.

Окремо 45,6% респондентів вважають, що інтеграція до ЄС і НАТО - це рух в єдиному напрямі: вступ до НАТО значною мірою сприяє приєднанню України до ЄС. Ще 33,5% вважають, що інтеграція до ЄС і вступ до НАТО - це різні процеси і зв’язку між ними немає. 20,9% - не змогли відповісти.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021р. в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Дослідження здійснене за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко