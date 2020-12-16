Попри негативну оцінку теперішньої ситуації в країні, більшість громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року.

Дві третини громадян (67%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Центру Разумкова.

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«Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% - що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі)», - йдеться в результатах.

Переважна більшість (71%) опитаних заявили, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% - що вона не змінилася.

Наприкінці минулого року на погіршенні ситуації наголошували 29% опитаних, на покращенні - 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 року вона не змінилося.

Цьогорічні оцінки, як зауважують автори дослідження, дуже нагадують ситуацію наприкінці 2018 року - тоді 67% вважали, що вона за 2018 рік змінилася на гірше, 5% - на краще і 22% - що не змінилася.

Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації в таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%), економічне становище країни (76%), рівень стабільності (74%), охорона здоров'я (72%), упевненість у завтрашньому дні (69%), рівень добробуту родини (64%), ставлення до влади (64%), соціальний захист (57%), ставлення влади до громадян (56%), оплата праці (56%), освіта (51%), пенсійне забезпечення (50%), ситуація зі злочинністю (49%), дотримання законності державними службовцями (46%).

Найбільш суперечливою є оцінка змін в обороноздатності країни - 30% вважають, що вона погіршилася, 17% - що покращилася, а 39,5% - не змінилася. Те ж саме стосується і змін міжнародного іміджу країни (відповідно 38%, 17% і 33%).

Наприкінці 2019 року 31% опитаних вважали, що обороноздатність країни покращилася, 14,5% - змінилася на гірше, 44% - не змінилася.

Стосовно міжнародного іміджу країни: 31% опитаних наприкінці 2019 року дотримувалися думки, що він покращився, 21% - погіршився, 37,5% - не змінився.

Громадяни оцінили економічне становище країни у 2020 році в середньому 2,0 балами за 5-бальною шкалою (у 2019 році ця оцінка дорівнювала 2,5 бала), а рівень добробуту власної родини 0 2,4 бала (у 2019 - 2,8 бала).

Також знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% вважають, що зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 18% - що країна не здатна подолати існуючі проблеми (решта - не визначилися). Наприкінці 2019 року ці показники становили відповідно 28%, 50% і 11%.

Громадяни не надто вірять у швидкі зміни: лише 8% вважають, що у найближчі три місяці економічне становище країни зміниться на краще, 9% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

Помітно частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 41% вважають, що у найближчі три місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 32% - що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини (відповідно 39% і 44% не очікують змін у цих сферах).

Попри негативну оцінку теперішньої ситуації в країні, більшість громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року. Так, негативну відповідь дали 54% респондентів, хотіли б повернутися - 32%, інші не визначилися.

Як проводилося опитування

Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Результати інших опитувань:

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Автор: Костянтин Гончаров