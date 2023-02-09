Всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

В Україні 621 посадова особа Збройних Сил України та Міністерства оборони притягнута до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року.

З них до матеріальної відповідальності притягнуто 497 осіб, до дисциплінарної - 124, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

Відео дня

"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною - нульова толерантність до будь яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, - несуть і нестимуть відповідальність", - зазначив міністр.

Скандали із закупівлями в Міноборони: подробиці

21 січня "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тис. грн, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

Видання стверджувало, що має в розпорядженні угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ.

Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.

Того ж дня міністр оборони України Олексій Резніков спростував, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його.

Також після скандалу із закупівлею Міністерства оборони України продуктів для військових було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Також було оприлюднено скандальні факти про Олександра Лієва, якого з літа 2022-го року Резніков призначив підписувати збройні контракти МО.

Як з'ясувалося, чиновник - уродженець міста Ухта республіки Комі (РФ), екс-міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича. У березні 2014-го він в інтерв'ю "Громадському" закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати референдум" на півострові.

Сам Лієв назвав це "вкидами" з метою дискредитації міністра Резнікова.

Згодом Офіс генерального прокурора повідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.