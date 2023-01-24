Всього без своїх посад залишилися чотири заступники міністрів.

Кабінет міністрів звільнив ряд заступників міністрів. Всього зі своїх посад пішли чотири людини

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі повідомив, що з посад заступників міністрів звільнено:

В'ячеслава Шаповалова - з посади заступника міністра оборони;

Віталія Музиченка - з посади заступника міністра соціальної політики;

Івана Лукерю - з посади заступника міністра розвитку громад та територій;

В'ячеслава Негоду - з посади заступника міністра розвитку громад та територій.

Гучні звільнення - що відомо

21 січня правоохоронці спіймали заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського на хабарі в 400 тисяч доларів. Гроші він отримав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Вже наступного дня - 22 січня - Лозинського звільнили з посади.

Відео дня

Сьогодні, 24 січня, стало відомо про звільнення цілої низки чиновників.

Крім того, уряд погодив звільнення п'яти голів обласних державних адміністрацій. Мова йде про голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської - Олексія Кулебу, Сумської - Дмитра Живицького та Херсонської - Ярослава Янушевича.

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