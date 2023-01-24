Кабінет міністрів звільнив ряд заступників міністрів. Всього зі своїх посад пішли чотири людини
Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі повідомив, що з посад заступників міністрів звільнено:
- В'ячеслава Шаповалова - з посади заступника міністра оборони;
- Віталія Музиченка - з посади заступника міністра соціальної політики;
- Івана Лукерю - з посади заступника міністра розвитку громад та територій;
- В'ячеслава Негоду - з посади заступника міністра розвитку громад та територій.
Гучні звільнення - що відомо
21 січня правоохоронці спіймали заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського на хабарі в 400 тисяч доларів. Гроші він отримав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Вже наступного дня - 22 січня - Лозинського звільнили з посади.
Сьогодні, 24 січня, стало відомо про звільнення цілої низки чиновників.
Крім того, уряд погодив звільнення п'яти голів обласних державних адміністрацій. Мова йде про голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської - Олексія Кулебу, Сумської - Дмитра Живицького та Херсонської - Ярослава Янушевича.