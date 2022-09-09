За словами Федорова, на тимчасово окупованих територіях залишилися переважно соціально незахищені громадяни.

Понад 90% громадян України в тимчасово захопленому Мелітополі не хочуть брати участь у псевдореферендумах окупаційної влади.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Близько 50% громадян Мелітополя поїхали з міста. Залишилися люди, які не можуть поїхати за різних обставин. Залишилися, як правило, соціально незахищені громадяни. Рашисти над ними знущаються. Окупанти контролюють території лише фізично, але не морально. Навіть коли окупанти приходять в квартири і питають про "референдум", то лише 10%підтримують його", - розповів він.

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Як повідомляв УНІАН, у Мелітополі окупанти планували провести фейковий референдум 11 вересня, але це не вдалося. Раніше вони намагалися його провести наприкінці серпня. Наразі вони перенесли референдум на 11 листопада.

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