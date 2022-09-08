За її словами, окупанти "самі не знають, що хочуть" отримати на цих псевдореферендумах.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що російські окупанти не зможуть провести ніякі псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

Про це йшлося в її виступі в ефірі інформаційного телемарафону.

"Немає ніякої підтримки, і вони це чудово розуміють, вони навіть картинки не можуть зробити. І всі їхні зусилля, тиск, насильство, все, що вони вчиняють, не справляє враження на український народ, який залишається незламним. Вони не можуть нічого організувати, саме тому переносять вже втретє, і вже, я так думаю, не буде проведено таких "референдумів", бо це цирк-шапіто, там немає, про що говорити", - сказала вона.

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За її словами, окупанти "самі не знають, що хочуть" отримати на цих псевдореферендумах.

"У них немає мети чіткої, тому що пріоритети розставляє наша армія, яка проводить успішні контрнаступальні дії. І всі референдуми проведе наша армія, будуть їм і бюлетені, і все, що вони надумали", - сказала Верещук.

Також вона додала, що до всіх громадян РФ, які брали участь у підготовці до псевдореферендумів чи планують це робити, буде застосовано санкції.

"Ті росіяни, які приїдуть на територію України організовувати якісь "референдуми", будуть судимі за міжнародним законодавством", - наголосила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, за даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, російські окупанти хочуть провести псевдореферендум на окупованих територіях України в один день - 4 листопада. При цьому він додав, що це точно не остання дата, яку озвучують російські окупанти.

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