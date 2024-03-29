На нічну комбіновану атаку російських окупантів по українській території відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України…Варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей, продовжуються безконтрольно", - написала посол у соцмережі X.

Брінк наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні допомогу на тлі масованих російських ударів. "Наша допомога потрібна зараз", - підкреслила вона.

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Нічна комбінована атака

В ніч на 29 березня російські окупанти запустили по Україні БпЛА з кількох напрямків. Близько 4:00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.