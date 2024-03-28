Дуже широко росіянами використовуються КАБи по всій лінії зіткнення.

Найбільша кількість активних дій ворога на Новопавлівському напрямку, хоча легких відтинків на фронті сьогодні немає ніде. Про це розповів офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов.

За його словами, традиційно вже залишається дуже гарячою Первомайська громада, також противник намагається наступати з Мар'їнки, розвивати свій плацдарм зокрема в бік Курахового через селище Георгіївка.

"З півдня загарбники намагаються атакувати Красногорівку. Так само є стратегічно важливим селище Невельське для оточення Первомайського", - розповів він в ефірі Еспресо.

Відео дня

Він стверджує, що неназвані ним населені пункти або ті відтинки фронту так само постійно обстрілюються ворогом. В той же час українські захисники проводять певні контратакувальні дії, працюють по противнику та ворожих підступах.

"Ворог обрав тактику роботи двійками, тобто розбігаються по дві людини й фактично намагаються прослизнути повз наші позиції. Інколи їм вдається навіть добігати до наших хлопців, але їх зустрічає шквальний вогонь. Так само вони наступають і з бронетехнікою. Традиційно вранці на кількох напрямках фронту виїжджають три ворожі БМП, дві зазвичай підбиваються, а третя тікає геть", - сказав Воронов.

Також він розповів про, що дуже широко росіянами використовуються КАБи по всій лінії зіткнення.

"Цим засобом вони намагаються стирати мирні українські села та міста. Крім того, дуже багато і ворожих FPV-дронів. На нашому відтинку загарбник застосував і КАБи, і отруйні скиди різних гранат, і фосфор, тобто все, що є у нього в наявності", - додав захисник.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На Авдіївському напрямку протягом доби було відбито атаку російських окупантів в районі Семенівки, а на Бахмутському - 11 атак в районах чотирьох населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень. Ворог завдав чотири ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Вас також можуть зацікавити новини: