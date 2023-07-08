Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков обурений тим, що країну-агресора "ніхто не повідомив" про те, що захисники "Азовсталі" повернуться до України.

Повернення в Україну командирів "Азова" є порушенням домовленостей з Росією з боку Туреччини.

Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, заявивши, що країну-агресора ніхто не повідомив про те, що захисники "Азовсталі" повернуться в Україну, повідомляє РИА "Новости".

"Туреччина порушила домовленості, відпустивши командирів "Азова" на Україну. При цьому Російську Федерацію ніхто не поставив до відома" - заявив Пєсков і нагадав, що "азовці" мали перебувати в Туреччині до кінця війни.

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"Умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ. За умовами домовленостей ватажки "Азова" мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту. Росію ніхто не ставив до відома про передачу Україні ватажків терористичного угруповання "Азова" з Туреччини", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що рішення Туреччини відправити в Україну "азовців" пов'язане з контрнаступом ЗСУ.

"Рішення видати Києву ватажків терористичного угруповання "Азов" в порушення існуючих домовленостей прямо пов'язане з провалами в контрнаступі України, а війська київського режиму стикаються з провалами щодня", - заявив Пєсков.

Прес-секретар Путіна також зазначив, що на Туреччину чинився серйозний тиск.

"У контексті підготовки до саміту НАТО на Туреччину чинили великий тиск, а Анкара як член Альянсу проявляє з ним солідарність, РФ все чудово розуміє. Однак порушення домовленостей нікого не прикрашає", - додав Пєсков.

Повернення "азовців" в Україну

8 липня 2023 року стало відомо про те, що в Україну повертаються п'ятеро командирів "Азова", які були звільнені з російського полону у вересні 2022 року і перебували в Туреччині на умовах обміну.

Інформацію про повернення захисників "Азовсталі" підтвердив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть з рідними.

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