Вони були звільнені з російського полону у вересні 2022 року та перебували у Туреччині на умовами обміну.

До України повертаються п’ятеро командирів з "Азовсталі", які були звільнені з російського полону у вересні 2022 року та перебували у Туреччині на умовами обміну.

Про це повідомила пресс-служба президента Украини Володимира Зеленського. "Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Захисники "Азовсталі"

Захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили супротивника і не даючи йому рухатись на інші напрямки.

16 травня 2022 року командири підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", отримали наказ від вищого командування зберегти життя особового складу. Опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" оборонців Маріуполя.

З "Азовсталі" було евакуйовано близько 1,7 тис. захисників.

За умовами обміну з РФ, командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мають перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни.

21 вересня 2022 року стало відомо про звільнення внаслідок обміну з російського полону 215 захисників України.

Станом на 11 січня 2023 року в російському полоні перебувало близько двох тисяч захисників "Азовсталі".

8 липня 2023 року "Азовець" Святослав Сірий розповів журналістам, що "Азов" не хотів здаватися. Воїн розкрив деталі виходу з оточеної "Азовсталі".

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