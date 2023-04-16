Рятувальники та правоохоронці перебувають на цілодобовому чергуванні в постраждалому від негоди районі.

Державна служба з надзвичайних ситуації доставила човнами святкові паски мешканцям підтопленого через паводки села Хрещатик на Черкащині. Святкові смаколики отримали місцеві мешканці, які ухвалили рішення не евакуйовуватись з підтоплених територій, розповідають рятувальники.

"В село Хрещатик Черкаської області рятувальники доставили постраждалим від паводків святкові паски. … Жителів села Хрещатик, які прийняли рішення не евакуйовуватись з підтоплених територів, рятувальники привітали з Великоднем!", – йдеться в повідомленні ДСНС.

Відео дня

Крім цього, рятувальники та правоохоронці тут перебувають на цілодобовому чергуванні. Вони здійснюють евакуацію населення та підвозять питну воду, ліки, їжу.

Повінь на Черкащині - що відбувається в регіоні

У північних областях України – весняна повінь. У Черкаській області в небезпеці опинилися населені пункти Черкаського та Золотоніського районів. Невелике село Хрещатик поблизу обласного центру опинилося частково відрізаним від світу. Значної шкода негода завдала мешканцям вулиці, що знаходиться нижче за інші, поблизу місця впадіння річки Рось у Дніпро.

Подекуди рівень води сягає 2 метрів, вулицями пересуваються на човнах. Рятувальники стежать за ситуацією з дронів, здійснюють евакуацію та підвезення усього необхідного (їжі, ліків, води). Повінь таких масштабів востаннє спостерігали тут півстоліття тому.

Вас також можуть зацікавити новини: