Нагрудні камери - це про захист як самих військовозобов'язаних, так і представників військкоматів, кажуть правозахисники.

Військовослужбовці Чернігівського територіального центру комплектування та соцпідтримки одними з перших в Україні виходять на щоденні патрулювання з боді-камерами.

Як йдеться в сюжеті телеканалу "Київ 24", техніка фіксує все, що відбувається під час чергування, й це має запобігти будь-яким конфліктним ситуаціям.

Тепер вранці військовослужбовці в Чернігові слухають інструктаж, отримують боді-камери та вирушають на патрулювання. Їхнє завдання - перевіряти усіх ймовірних призовників.

"Чи стали вони на військовий облік, якщо не стали, то чому. Якщо в людини є лист бронювання або відстрочки, а також з'ясовуємо нюанси й виписуємо облікову повістку", - пояснює представник Чернігівського ТЦК.

Потрібно розуміти, що облікова повістка - це ще не призов до армії, а лише запрошення до ТЦК, щоб стати на облік або уточнити свої дані для проходження ВЛК.

На повістки люди реагують по-різному, інколи доходить до гострих суперечок, тому представників Чернігівського ТЦК "озброїли" нагрудними камерами. Після завершення зміни камери здаються, записи переглядаються.

Нові правила вручення повісток в Україні

Раніше в ОК "Південь" заявляли, що на призовників в Україні чекають нові правила видачі повісток - під запис боді-камер представників ТЦК.

"Озброїти" представників військкоматів боді-камерами вирішили після скандальних історій, коли військовозобов'язаних українців "скручують" чи тягнуть до авто.

Адвокат пояснював, що саме запис з боді-камери стане доказом того, що повістку вручено.

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