Згідно з ухваленою Кабміном 7 квітня постановою № 318, тепер представники ТЦК (військкоматів) можуть надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Уряд вніс зміни до Положення про ТЦК, в яких уточнюються завдання з проведення заходів щодо оповіщення та призову громадян на військову службу.

Як йдеться в постанові, військкомати можуть сповіщати військовозобов'язаних громадян (крім військовозобов'язаних і резервістів СБУ і Служби зовнішньої розвідки):

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  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;  
  • на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву); 
  • на військову службу за призовом під час мобілізації, в особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку). 

Також даним документом ТЦК звільнені від завдання займатися підготовкою і веденням територіальної оборони.

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