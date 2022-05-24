Терехов перед повномасштабним нападом Росії неодноразово захищав перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на сьогодні ім'я маршала Жукова асоціюють з Російською Федерацією.

Про це він сказав у коментарі журналістам, які поцікавилися, чи змінилася позиція чиновників з приводу проспекту, перейменованого на честь радянського маршала.

Терехов зазначив, що це вирішує суспільство, але, звернув увагу, на сьогодні ім'я Жукова афілійовано з РФ.

"На жаль, так склалося, що ім'я маршала Жукова сьогодні афілійовано з Російською Федерацією, і у людей це викликає антагонізм. Тому, я ж говорив, що ми - демократичне суспільство, як прийнятно для людей - так ми будемо і чинити. Тому це не актуально абсолютно", - висловився міський голова.

Раніше Терехов анонсував дерусифікацію міста.

При цьому сам Терехов перед повномасштабним нападом Росії неодноразово захищав позицію попередньої міської влади щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова попри обурення місцевих активістів.

З цього приводу багато років тривали судові баталії.

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