Бюст знесли з постаменту та вивезли на сміттєзвалище.

У Харкові спецпідрозділ KRAKEN (спецпідрозділ полку спеціального призначення "Азов") демонтував пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Про це у Telegram повідомив один із лідерів спецпідрозділу Костянтин Немічев.

"Спецпідрозділ KRAKEN демонтував пам'ятник кумиру Путіна маршалу-м’яснику Жукову", - зазначив він.

Немічев опублікував відео, як за допомогою вантажівки бюст зносять з постаменту, завантажують його на самоскид і вивозять на сміттєзвалище.

"Жуков – потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Всі ці злочини сьогодні актуальні для російської армії, як ніколи. Путін хотів справжньої декомунізації - він її отримав", - додав Немічев.

Нова хвиля дерусифікації в Україні: що відомо

На тлі кривавої війни Росії проти України в містах почалася нова хвиля дерусифікації. Зокрема, мер Дніпра Борис Філатов анонсував, що у списку на перейменування вже є близько 20-25 вулиць, які названі на честь росіян.

В Києві планується перейменувати 5 станцій метрополітену – "Мінську", "Героїв Дніпра", "Берестейську", "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".

У місті Кременчук на Полтавщині вже розпочато процес дерусифікації назв вулиць міста. Вже 15 квітня на сесії міської ради перейменовано вулицю імені російського поета Маяковського. Їй дали нову назву – Єднання України. Крім того, в Ужгороді демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Ти часом у Львові до Дня міста (7 травня) планують перейменувати понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів, а на території меморіального комплексу Пагорб Слави, демонтували радянську символіку.

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