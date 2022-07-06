Чоловік публічно заперечував здійснення РФ збройної агресії проти України та закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора.

За агітацію "русского мира" працівнику столичного оборонного заводу повідомлено про підозру.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, працівник оборонного заводу публічно заперечував здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України та закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора. Також чоловік розповсюджував серед колег пропагандистські лозунги про "велич" російської армії та агітував за "русский мир".

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури мешканцю столиці повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України та глорифікації російських військовослужбовців (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Раніше стало відомо, що помічник народного депутата України працював на ФСБ - передавав ворогу розвіддані про міжнародну співпрацю та проведення ООС.

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