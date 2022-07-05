Зрадник передавав ворогу розвіддані про міжнародну співпрацю та проведення ООС і щомісячно одержував від російських спецслужб до 4 тисяч доларів.

Помічник народного депутата України працював на ФСБ - передавав ворогу розвіддані про міжнародну співпрацю та проведення ООС.

Про це у своєму Telegram повідомляє Служба безпеки України.

"СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Посадовець був завербований співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на "зв’язок" своєму керівнику – Дмитру Зубарєву. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України", - йдеться у повідомленні.

За співпрацю з ворогом помічник депутата щомісячно одержував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тис. дол.

Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника депутата.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

Нагадаємо, раніше українські партизани у тимчасово окупованій Херсонській області виявили цілу мережу зрадників разом з їхніми кураторами.

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