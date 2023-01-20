Президент Асоціації зоопарків України Володимир Топчій: під час війни лемурам іноді доводиться роздавати пледи, а папуг селити в кабінет директора

Директор Миколаївського зоопарку, президент Асоціації зоопарків України Володимир Топчій розповів УНІАН, як українські зоопарки пережили перші місяці війни, як на звірів впливає відключення електроенергії, хто допомагає виживати та чи долучається до цього міжнародна спільнота, а також хто може зараз відвідувати зоопарки безкоштовно.

Велике вторгнення російських військ в Україну для багатьох стало несподіванкою. Як виглядав початок війни для зоопарків?

Якщо коротко - дефіцит продуктів та кормів, води, палива. Проблеми з тепло- та енергопостачанням в найхолоднішу пору року... Відверто - спочатку були страх та розгубленість. Однак працівники зоопарків не зламалися. Війна нас згуртувала та організувала.

Розумієте, зоопарк неможливо евакуювати. Якихось окремих тварин ще можна вивезти, але ж не всю колекцію. Якими були історії зоопарків у Другу світову війну? Вони продовжували функціонувати під обстрілами та бомбардуваннями (як от Лондонський чи наш, Миколаївський) і навіть в окупації (зоопарки Харкова, Одеси, Києва).

Тому зоопаркова спільнота й зараз швидко оговталася від шоку, згуртувалася. Адже наші підопічні просто не могли чекати. Всі члени Асоціації допомагали в евакуації, де це було можливо, взяли на утримання тварин з інших зоопарків, живих куточків, зооцентрів з тих регіонів, в яких точилися бої. Наприклад, БІОН Тераріум Центр прихистив понад тисячу рептилій, врятованих бійцями ЗСУ зі зруйнованого розплідника під Харковом, а також тварин з іншого київського зоопарку.

Але притулок був потрібен не лише тваринам?

Серед людей, яких війна зірвала з рідних місць, було немало наших колег. Ми не могли стояти осторонь від біди цих людей. Тому, наприклад, Луцький зоопарк працевлаштував переселенців з Донбасу. Зоопарк "Лімпопо" на Львівщині надав притулок колегам з Харківського зоопарку та парку "ХІІ місяців" на Київщині.

Рівненський зоопарк став транспортним хабом, через який вантажі, які поступили в Україну, розподілялися по напрямках всередині країни.

Чим могли, зоопаркам допомагали місцеві жителі. Мені запам'яталась розповідь директорки Луцького зоопарку: "Люди приносили від мішечка горіхів і пакета з кормом до сіток з морквою". А коли дізналися, що мешканці зоопарку мерзнуть через нестачу електроенергії, принесли штучне хутро, аби утеплити будиночки…

Історій взаємодопомоги набереться не на одну публікацію, і навіть книгу. Думаю, така книга з'явиться незабаром: мої колеги завершують роботу над збірником "Українські зоопарки в умовах війни".

Розкажіть про реакцію колег з інших країн. Чи була якась підтримка з-за кордону?

Війна поставила зоопарки на межу виживання. Попри всю самовідданість працівників, подальше існування цих установ було б неможливо без підтримки міжнародної зоопаркової спільноти. Насамперед Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA).

Підтримка європейських колег забезпечила нашим зоопаркам мінімум, необхідний для виживання. Зокрема, вдалося створити запас кормів.

Хочу зазначити, що допомога, яка поступає на адресу Асоціації зоопарків України, розподіляється не лише між її членами. Ми всі - одна спільнота. Дуже важливо, що вдалося підтримати тих, хто опинився у тимчасовій окупації - Бердянський зоопарк, Сафарі-парк на Арабатській стрілці, заповідник Асканія Нова. Зоопарки "XII місяців", "Золотий Фазан", "Біопарк" (Одеса), Акваріум Дніпровського національного університету, Менський зоопарк також отримали допомогу.

Основний потік допомоги з Європи надходить через АЗУ. Але є зоопарки, які надавали підтримку безпосередньо (Празький та Берлінський зоопарки). Врешті решт, були люди, які привозили допомогу самі. Наприклад, німець Бенджамін Бекман доправив у Рівненський зоопарк вантажівку кормів.

Чи можна зараз казати, що найважче вже позаду?

Ні в якому разі! Системне знищення агресором української енергетики та настання холодів спричинило нові виклики. В умовах тривалих відключень електропостачання, при постійній загрозі повного блекауту зоопарки гостро потребують обігрівальних пристроїв, генераторів та пального для їх роботи.

Доводиться творчо підходити до ситуації. Так, у Рівненському зоопарку папуги навіть на якийсь час перебралися до кабінету директора (бо офісна будівля була з опаленням). У Луцькому зоопарку приматам - лемурам та мавпам - видали пледи…

В багатьох випадках в тих приміщеннях, які є можливість опалювати, виникає такий собі Ноїв ковчег. Бо туди переміщають найрізноманітніших теплолюбних тварин. А всіляку дрібноту співробітники часто просто розбирають по домівках. До кращих часів.

Багато закладів об’єднує Асоціація зоопарків України? Як це об’єднання допомагає протистояти сьогоднішнім викликам?

Українська асоціація зоопарків та Акваріумів України (UAZA) була створена у 2014 році. У вересні 2021 року вона була реорганізована в Асоціацію Зоопарків України (AZU). До складу увійшли вісім зоопарків, ще кілька мають намір вступити - їх перелік ви можете знайти на сайті Асоціації.

Головна мета цього об'єднання - координація діяльності на національному рівні, представлення українських зоопарків на міжнародній арені. Адже національні об'єднання зоопарків існують у всьому світі. В США - це Асоціація зоопарків та акваріумів (AZA), в Європі - Європейська асоціація зоопарків та акваріумів (EAZA). Національні об'єднання співпрацюють зі світовою Асоціацією зоопарків та акваріумів (WAZA).

Участь в таких об'єднаннях - це своєрідний знак якості для зоопарку. Наприклад, гендиректор всесвітньовідомого зоопарку у Сан-Дієго Пол Барібо в одному з недавніх інтерв'ю зазначив: "San Diego Zoo Wildlife Alliance акредитований в Асоціації зоопарків і акваріумів (AZA). Цей факт є свідченням того, що ми працюємо відповідно до того, що сьогодні вважається золотим стандартом догляду за дикою природою".

Ефективність та виправданість нашої Асоціації підтверджена участю в щорічній конференції Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Вона пройшла нещодавно в Португалії. Мій виступ, як президента AZU, зал (а це близько 800 учасників) зустрів аплодисментами, стоячи. І це тільки зовнішній прояв поваги та підтримки наших європейських колег. Зазначу, що представників російських зоопарків на зібранні не було, що геть не дивує. За той час, який минув з 24 лютого, ніхто з нас не почув ані слова підтримки від російських колег.

В мирний час одна з важливих місій зоопарків - рекреаційна. Чи вдається зоопаркам України залишатися місцем відпочинку під час війни?

Так. Хоча це дуже складно. Наведу приклад Миколаївського зоопарку, яким я керую. Попри часті обстріли, ще в червні міська влада Миколаєва дозволила нам працювати у вихідні дні. Так зоопарк став у прифронтовому Миколаєві чи не єдиним місцем, де люди отримують можливість хоч ненадовго забути про війну.

За часів Другої світової війни Лондонський зоопарк започаткував правило на безплатне відвідування військовими та пораненими. І всі українські зоопарки дотримуються цієї традиції. А деякі з наших колег успішно співпрацюють з психологами у справі реабілітації воїнів. Наприклад, Луцький зоопарк та Медичний центр реабілітації учасників бойових дій запрошують на прогулянку в зоопарк військовослужбовців із родинами у супроводі психологів. Взаємодія з тваринами добре працює з позитивними емоціями, робить людей психічно стійкішими. Особливо це дієво, коли доводиться долати наслідки бойового стресу, посттравматичні реакції.

Також зоопарки дали можливість безплатного відвідування переміщеним особам, біженцям із зон активних бойових дій. Наприклад, Черкаський міський зоологічний парк "Рошен" вже відвідали понад 25 тисяч переселенців.

Крім того, варто зазначити, що місце для відпочинку - всього лиш одна з місій сучасного зоопарку. Не менш важливими є просвітницький та природоохоронний напрямки діяльності. І зоопарки-члени Асоціації продовжують виконувати ці місії теж. В Одеському зоопарку працює "Зоошкола", в якій кожен охочий може дізнатися більше про догляд за домашніми тваринами. Коли Одеса жила без світла, заняття проводились при свічках…

Зоопарки України навіть під обстрілами та без електрики демонструють величезну життєздатність.

Одним словом, зоопарки України навіть під обстрілами та без електрики демонструють величезну життєздатність. Ба більше, несуть радість відвідувачам та діляться досвідом з колегами.

Андрій Мазур

Андрій Мазур