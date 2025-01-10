В суді вже є справа, по якій кримінальник фігурує через побиття та викрадення автомобіля.

На Одещині затримали так званого "смотрящего" за містом Рені, та ще одного учасника банди, які вимагали у місцевих жителів гроші за можливість ведення бізнесу та просто за спокійне життя. У одного з комерсантів вимагали 370 тисяч гривень вигаданого боргу. Про це повідомили у регіональному главку Нацполіції.

Зазначається, що 38-річний житель Рені, який неодноразово мав проблеми із законом та відбував за це покарання, створив кримінальне угруповання.

"У відповідних колах позиціював себе як "смотрящий" за містом. Учасники злочинної групи тривалий час тероризували місцеве населення та підприємців. За спокійне ведення бізнесу чи життя в Рені люди повинні були сплачувати певний відсоток. У тих, хто не погоджувався на "правила" криміналітету, з’являлися проблеми на кшталт вигаданих боргів, викрадення авто, фізичного насилля тощо", - розповіли у поліції.

Відео дня

Наприклад, лідер та ще один учасник угруповання вимагали гроші у підприємця, якого під приводом доставки води заманили в будинок. У приміщенні чоловіка почали бити та вимагати сплатити 1500 доларів.

Чоловіка "поставили на лічильник" - для виплати вигаданого боргу визначили певний термін. Однак комерсант вирішив шантажистам не платити, але коли у певний термін гроші не надійшли, йому повідомили, що сума "боргу" зросла до 370 000 гривень. Потім погрозами змусили потерпілого написати боргову розписку.

Йдеться, що гроші, які зловмисники отримували від заляканих людей, використовували для поповнення так званого "общака" (злодійської каси) та фінансування банди.

Правоохоронці зібрали докази причетності "смотрящого" та його оточення до скоєння серії злочинів й 8 січня його разом з іще одним учасником банди затримали.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Нині зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом в суді розглядатиметься клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також йдеться, що в суді триває розгляд кримінального провадження, в якому затриманий кримінальник та четверо осіб з його оточення обвинувачуються у нанесенні тілесних ушкоджень, викраденні автомобіля та хуліганстві.

Інші резонансні затримання в Україні

Нагадаємо, у грудні правоохоронці знешкодили злочинну організовану групу, яка влаштовувала договірні матчі з різних кіберспортивних дисциплін і заробляла на ставках у букмекерських конторах. Зокрема, поліція затримала відомого українського екс-футболіста. Йдеться про Артема Мілевського, хоча офіційно ім'я підозрюваного не називають.

Фігуранти організовували договірні кіберспортивні матчі - з футболу, баскетболу, настільного тенісу. Знаючи заздалегідь переможця, вони робили ставки у букмекерських конторах, отримуючи таким чином неправомірну вигоду.

Аби залучити більшу аудиторію онлайн-вболівальників та підвищити розміри грошових ставок і виграшів, організатори схеми заручилися підтримкою відомих спортсменів.

Вас також можуть зацікавити новини: