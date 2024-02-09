Є й інші жертви рекетирів.

У Запоріжжі затримано рекетирів, які "вибивали" гроші з дружини загиблого воїна Збройних сил України та погрожували вбити їхню дитину.

Як повідомляє Служба безпеки України, це злочинне угруповання тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя. Серед потерпілих були родичі загиблих українських воїнів.

"Задокументовано факт "вибивання" 10 тис. американських доларів від дружини одного із полеглих захисників України", - сказано в повідомленні.

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В СБУ зазначають, що рекетири дізнались, що жінка отримала від держави грошову допомогу і вимагали від неї кошти, які нібито заборгував її покійний чоловік.

"Щоб залякати жінку, рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск. У разі відмови сплатити "борг" – погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною", - повідомляє спецслужба.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час передачі їм половини суми від дружини загиблого.

В повідомленні сказано, що кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій.

Слідством встановлено, що фігуранти обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів". Також сказано, що учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області.

В СБУ зазначають, що затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану), вони під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинного угруповання. Його учасникам загрожує до 12 років тюрми.

Злочини щодо рідних загиблих воїнів

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2023 року Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських військовослужбовців частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. Йшлося про одноразову виплату у розмірі 15 млн грн після загибелі захисника на війні.

У разі відмови - рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми. Він зокрема вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового Збройних сил України, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.

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