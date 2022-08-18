Саме ця покупка допоможе ЗСУ планувати оперативні операції.

Після перемовин з Міністерством оборони України і після консультацій у фонді Сергія Притули знайшли рішення куди раціонально витратити кошти з акції "Народний Байрактар". Так, 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника, а саме - на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

Про це повідомив відомий український ведучий, шоумен та волонтер Сергій Притула у своєму відеозверненні.

За його словами, відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій.

"Українці, ви – космос. Ми купили супутник. Це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я ICEYE і цей доступ викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато", - наголосив Притула.

За словами Притули, на сьогодні ICEYE володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки. Цей договір – це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб українського уряду у даних спостереження і суттєва допомога ЗСУ.

Про технічні характеристики фонд повідомить згодом.

ICEYE володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок Землі при денному світлі, у ночі, та крізь хмари, додали у прес-релізі фонду Притули.

Глава фонду подякував голові Міноборони Олексію Резникову за довіру: "Ми впоралися із завданням, яке ви нам поставили, і чекаємо на нові. Можете сміливо доповісти верховному головнокомандувачу, що супутник – наш".

Також Притула повідомив начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, що "тепер супутник – в арсеналі вашого відомства".

Покупку Притули підтвердив і продавець. ICEYE пише, однак, що за угодою вони передадуть "усі можливості одного зі своїх супутників, які вже перебувають на орбіті, для використання урядом України над регіоном". Сам апарат експлуатуватиметься компанією.

Компанія-оператор також "більш ніж на рік" надасть ЗСУ доступ до бази даних супутникових знімків всього свого сузір'я супутників. Роздільна здатність зображень – до 1 метра.

Як писав УНІАН, у червні український шоумен Сергій Притула запустив ініціативу "Народний Байрактар". Всього за три дні українці пожертвували 600 мільйонів гривень. У Baykar знову пообіцяли передати три безпілотники безкоштовно.

Наголошується, що здійснення проекту стало можливим завдяки допомозі українсько-американського бізнесмена Макса Полякова – це допомогло зробити все "тихо, швидко та компетентно".

Довідка УНІАН

Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який розробляється на території Туреччини. Здатний розганятися до 200 км за годину та підніматися на висоту понад 8 км. Компанія-виробник вирішила передати "пташок" безкоштовно, тому зібрані кошти витратили на супутник.

Проєкт Alpha Centauri розповідає, що супутники групи ICEYE спостерігають Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR) — це дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Зазвичай дані оновлюються раз на кілька годин — можна спостерігати за бойовими діями на тактичному рівні. Роздільна здатність фото — 25 сантиметрів на піксель. Україна отримає супутник, який працює на орбіті зі зручним для спостереження нахилом.

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