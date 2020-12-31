Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що у 2020-му році були сльози від болю і сльози від гордості.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком та назвав 2020-ий рік «трішечки» важким.

Читайте також2021 вступає в права: в яких країнах Новий рік вже настав (фото, відео)Цьогорічне новорічне привітання президента побудоване у форматі розмови з дітьми 5-9 років, під час якої глава держави зрозумілою для діток мовою описував події, що відбувалися в Україні у 2020-му році.

«Ми живемо у великій, прекрасній країні, де є неймовірна природа, щедра земля, де розумні й талановиті діти, і де всі президенти у своїх новорічних привітаннях завжди кажуть фразу: «Дорогі українці! Це був важкий рік…». Ви запитаєте, чи був важким 2020-й? Трішечки так», - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що у 2020-му році були сльози від болю і сльози від гордості.

«Було те, за що нам соромно, і те, чим ми пишаємось. Те, що хочеться забути. І те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більшими друзями. Ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося. Ті, хто підтримував Україну завжди і продовжує це робити».

Святкування Нового року в Україні

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу-2021 для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з минулим роком на 5,3% і складе 1706,09 грн.

30 грудня 2020 року журналісти підрахували, скільки буде коштувати приготувати олів'є вдома, придбати готовий набір продуктів в супермаркеті і замовити салат в ресторані.

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Автор: УНІАН