Індекс олів'є: журналісти порахували вартість порції новорічного салату (відео)

Журналісти дізналися, скільки коштуватиме олів'є, якщо готувати самому, купувати готовий набір продуктів в супермаркеті і замовити салат в ресторані.

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