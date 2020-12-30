Журналісти порахували вартість порції новорічного салату / фото ua.depositphotos.com

Журналісти підрахували, скільки коштуватиме приготувати олів'є вдома, придбати готовий набір продуктів в супермаркеті та замовити салат в ресторані.

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Скільки доведеться заплатити за приготування популярної новорічної страви, взялася рахувати наша журналістка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вона дізналася, скільки коштуватиме олів'є, якщо готувати самому, купувати готовий набір продуктів в супермаркеті та замовити салат в ресторані.

Детальніше можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:

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Автор: УНІАН