Журналісти підрахували, скільки коштуватиме приготувати олів'є вдома, придбати готовий набір продуктів в супермаркеті та замовити салат в ресторані.
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Про це повідомляє ТСН.uа.
"Скільки доведеться заплатити за приготування популярної новорічної страви, взялася рахувати наша журналістка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вона дізналася, скільки коштуватиме олів'є, якщо готувати самому, купувати готовий набір продуктів в супермаркеті та замовити салат в ресторані.
Детальніше можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:
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