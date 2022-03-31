Попри відновлення роботи сервісу, кількість доступного транспорту буде значно менша, ніж зазвичай.

Кияни поступово повертаються до звичного життя. Так, у столиці з кожним днем зростає кількість працюючих магазинів, кав'ярень та інших установ.

Крім того, з завтрашнього дня, 1 квітня, на вулиці Києва повертаються прокатні велосипеди та самокати. На заклик міської влади відгукнулася компанія BikeNow.

Попри відновлення роботи сервісу, кількість доступного транспорту на період воєнного стану все ж буде обмежена.

"Вже цієї п'ятниці ви зможете скористатися нашим транспортом! Не хочеться вас засмучувати, але кількість транспорту буде значно менша, ніж зазвичай. ", – йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці компанії.

Кияни, які скористаються послугами велопрокату, повинні звернути особливу увагу на свою безпеку і залишатися гранично пильними під час сигналів повітряних тривог, що лунають містом. Також в BikeNow просять утриматися від поїздок по лісах і паркових зонах.

Додамо, що 36 ніч війни в Києві пройшла відносно спокійно. Щоправда, у соцмережах містяни повідомляли про вибухи в столиці.

Водночас місто потроху адаптується до нових умов. За допомогою застосунку "Київ Цифровий" можна дізнатися, що наразі працює в столиці. Окремо карта доступна за цим посиланням.

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