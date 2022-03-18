Наразі на мапі майже 400 підприємств.

"Київ Цифровий" оновлює корисні мапи для киян: з'явилась мапа працюючого бізнесу столиці. Зокрема, там є інформація про графік роботи, контактні телефони, тип послуг.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Мапа також доступна за посиланням. На ній позначені кав’ярні, перукарні, магазини одягу та взуття, стоматології, ремонтні сервіси та інші підприємства, що працюють у воєнний час.

Як зазначають у КМДА, станом на сьогодні на мапі майже 400 підприємств. Щоб додати інформацію, потрібно заповнити спеціальну форму за посиланням на сайті. Насамперед запрошують сервісні компанії.

Столиця України продовжує відбувати спроби російських окупантів захопити місто. На жаль, під час ранкового обстрілу окупантами житлового кварталу в Подільському районі загинула одна людина, 19 постраждали, із них четверо дітей.

Нагадаємо, комендантська година у столиці діє з 20.00 до 07.00. Підземні станції метро працюють цілодобово як укриття.

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